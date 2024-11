Blume hält an Sparzielen für VW fest

Wolfsburg: VW-Chef Blume sieht keine Alternative zu einem drastischen Sparkurs im größten deutschen Autokonzern. Blume sagte der "Bild am Sonntag" wörtlich: "Das Ziel für Kosten- und Kapazitätsanpassung steht." Nur der Weg sei flexibel. Bisher plant der Konzern, drei deutsche Werke zu schließen und die Tariflöhne um zehn Prozent zu senken. Die Arbeitskosten liegen in Deutschland nach Blumes Angaben doppelt so hoch wie in anderen europäischen VW-Werken. Auch Entwicklung und Vertrieb der Autos seien in Deutschland zu teuer. Blume räumt ein, dass VW schon seit Jahren strukturelle Probleme hat. Durch die schwache Nachfrage in Europa und geringere Erträge in China werde das jetzt offensichtlich. Der Verband der Automobilindustrie, VDA, verlangt konkrete politische Unterstützung für Deutschland als Automobil-Standort. Es brauche Reformen bei den Energiepreisen und den Produktionskosten, so VDA-Chefin Hildegard Müller.

