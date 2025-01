BLLV beklagt steigende Gewalt gegen Lehrkräfte

München: Lehrerkräfte werden immer öfter Ziel von Drohungen, Mobbing und auch von körperlicher Gewalt. Das beklagt der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband. Im Freistaat sagen fast 60 Prozent der Schuleiter, die Gewalt haben in den letzten fünf Jahren zugenommen. Meistens sind Schülerinnen oder Schüler die Täter, aber auch bei Begegnungen mit Eltern gebe es psychische Gewalt, sagt Verbandschefin Fleischmann. Der Chef des bundesweiten Verbands Erziehung und Bildung, Brand, sagt, Respekt und Empathiefähigkeit seien geringer geworden. Mit Blick auf die Prävention gaben drei Viertel der Schulleitungen an, dass eine bessere Personalausstattung helfen könne, aber auch eine Kooperation mit der Polizei oder die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams.

