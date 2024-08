Blinken will in Israel auf Ende des Gaza-Kriegs dringen

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken ist erneut für Gespräche nach Israel gereist. Ziel sei nach wie vor, die Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der radikalislamischen Hamas voranzutreiben, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Blinken werde sich unter anderem mit Regierungschef Netanjahu treffen. In ihm sehen Kritiker das größte Hindernis für eine Einigung, weil er bei Zugeständnissen an die Hamas das Scheitern seiner Regierungskoalition fürchten müsste. Aber auch die Hamas lehnt die bisherigen Ergebnisse der Verhandlungen ab. In Kairo laufen die indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas derzeit weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 11:00 Uhr