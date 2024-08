Blinken warnt Israel und Hamas vor Scheitern der Gaza-Gespräche

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken hat von Israel und der Hamas Fortschritte bei den Gaza-Verhandlungen gefordert. Jetzt sei ein entscheidender Moment in den Gesprächen, sagte Blinken kurz vor einem persönlichen Treffen mit dem israelischen Premier Netanjahu. Es sei die wahrscheinlich beste und vielleicht die letzte Möglichkeit, um den Gaza-Krieg zu beenden und die Geiseln heimzuholen, so der US-Außenminister. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen ist offenbar das Recht auf Bewegungsfreiheit der Palästinenser im Gazastreifen, das Israel einschränken will. Außerdem sollen israelische Truppen im Grenzbereich des Küstengebiets zu Ägypten verbleiben, was die Gegenseite ablehnt. Die Hamas hatte sich in der Nacht skeptisch über die Verhandlungen geäußert, die nach einer Pause diese Woche wieder aufgenommen werden sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 12:00 Uhr