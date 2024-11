Blinken verspricht Kiew Unterstützung bis zum Ende der Biden-Regierung

Brüssel: US-Außenminister Blinken hat zugesagt, dass die scheidende US-Regierung die Ukraine bis zum letzten Moment nach Kräften unterstützt. Blinken sagte in Brüssel, Präsident Biden setze sich dafür ein, dass jeder zur Verfügung stehende Dollar bis zum 20. Januar auch ausgegeben werde. Die Regierung Biden werde in der verbleibenden Zeit auch versuchen, die Nato zu stärken. Deren Generalsekretär Rutte sagte nach dem Treffen mit Blinken, die Nato wolle den künftigen US-Präsidenten Trump doch noch von weiteren Ukraine-Hilfen überzeugen. Was in der Ukraine passiere, habe weltweite Folgen, das wolle man Trump klarmachen. Es wird weithin befürchtet, dass Trump nach seinem Amtsantritt die US-Militärhilfen für Kiew kürzt und sich mit Russland auf einen Frieden zum Nachteil der Ukraine einigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 17:00 Uhr