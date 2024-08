Blinken setzt Vermittlungsgespräche zum Gazakrieg in Ägypten fort

Kairo: Die islamistische Hamas lehnt den neuen Entwurf für ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel ab. Ein Sprecher teilte mit, der aktuelle Entwurf entspreche nicht dem, was die USA im Juli mit den Vermittlern vereinbart hätten. Die Hamas warf den USA vor, sich Israels Bedingungen gebeugt zu haben. Streit gibt es vor allem über die künftige militärische Präsenz Israels im Gazastreifen. Aktuell hält sich US-Außenminister Blinken zu weiteren Gesprächen über eine Waffenruhe in Ägypten auf. Blinken sprach unter anderem mit Präsident Sisi. Die israelische Armee konnte nach eigenen Angaben die Leichen von sechs Geiseln aus dem Gazastreifen bergen. Aktuell sind noch mehr als 100 Geiseln in der Hand der Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 19:00 Uhr