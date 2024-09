Blinken fordert Israel und Hamas erneut zu Waffenruhe auf

Port-au-Prince: US-Außenminister Blinken hat Israel und die radikalislamische Hamas erneut dazu aufgefordert, ein Abkommen über eine Waffenruhe abzuschließen. Er gab an, die Vereinbarung sei zu 90 Prozent fertig - jetzt liege es an den beiden Parteien, in den verbleibenden Fragen übereinzukommen. Israels Premierminister Netanjahu dementierte in einem Fernsehinterview allerdings, dass ein Abkommen kurz vor dem Abschluss stehe. In Israel sind gestern erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen und demonstrierten für ein Abkommen mit der Hamas, um die israelischen Geiseln zu befreien.

