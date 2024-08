Blinken berät seit mehreren Stunden mit Netanjahu

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken berät seit mehreren Stunden mit der israelischen Regierung über ein Nahost-Abkommen. Die Gespräche mit Ministerpräsident Netanjahu hatte er zum Auftakt als entscheidend bezeichnet. Es sei Zeit, zu einer Vereinbarung zu kommen und nicht länger nach Ausreden für die Ablehnung von Vorschlägen zu suchen, so Blinken. Israelische Medien berichten, Netanjahu halte die Erfolgsaussichten für ein Abkommen mit der Hamas für gering. Auf dem Tisch liegt ein Entwurf der Vermittler in dem Konflikt. Danach sollen die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen abziehen. Netanjahu besteht aber auf einer Truppen-Präsenz in bestimmten Regionen. Die Hamas hat das Papier als zu Israel-lastig abgelehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 15:00 Uhr