Blinken beendet Nahost-Reise ohne Durchbruch

Doha: US-Außenminister Blinken hat seine neunte Nahost-Reise beendet, ohne einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas erreicht zu haben. Nach Gesprächen in Israel war er gestern nach Ägypten und Katar gereist - beide Länder treten wie die USA in dem Konflikt als Vermittler auf. Vor seinem Abflug nach Washington sagte Blinken in Doha, es müsse in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen, er werde alles tun, um diese über die Ziellinie zu bringen. Die Zeit dränge, weil das Leben der Hamas-Geiseln mit jedem Tag stärker in Gefahr sei. Außerdem litten die Menschen in Gaza jeden Tag, so der US-Außenminister weiter. Israel hatte laut Blinken zuletzt den jüngsten von den USA unterstützten Vorschlag über eine Waffenruhe in Gaza akzeptiert, klare Ablehnung kam aber von der Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 06:00 Uhr