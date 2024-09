Blauzungenkrankheit breitet sich weiter in Bayern aus

Erlangen: In Bayern breitet sich die Blauzungenkrankheit weiter aus. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen mitgeteilt hat, gibt es derzeit Fälle in 80 Betrieben. Betroffen sind demnach überwiegend Schafe, in wenigen Fällen auch Rinder und Ziegen. Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Der Schwerpunkt liegt laut Behörden in Unterfranken. Aber auch im Süden Bayerns, im Landkreis Rosenheim und im Landkreis Oberallgäu, wurden erste Fälle gemeldet. Mitte August war die Tierseuche erstmals im Freistaat festgestellt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 15:00 Uhr