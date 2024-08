Blauzungenkrankheit breitet sich weiter aus

Erlangen: In Bayern breitet sich bei Nutztieren die Blauzungenkrankheit immer mehr aus. Seit einem ersten Fall in Aschaffenburg ist das Virus inzwischen in 17 Betrieben nachgewiesen worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitgeteilt hat, sind überwiegend Schafe, aber auch einige Rinder betroffen. Die Krankheit, die Fieber und Entzündungen auslöst, war in Deutschland erstmals im Oktober vergangenen Jahres aufgetreten. Betroffen ist vor allem Nordrhein-Westfalen, wo von einer explosionsartigen Ausbreitung die Rede ist.

