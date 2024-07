BKA meldet steigende Fallzahlen bei Kindesmissbrauch

Wiesbaden: In Deutschland ist die Zahl von Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche weiter gestiegen. Das zeigen die Zahlen des Bundeskrimimalamtes für das vergangene Jahr. Die Behörden registrierten demnach rund 16.500 Fälle. Das ist ein Plus von rund 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bundesinnenministerin Faeser sagte bei der Vorstellung der Zahlen, sexueller Missbrauch gehöre zu den furchtbarsten Formen von Gewalt. Er treffe die Verwundbarsten der Gesellschaft, die Kinder. Laut der Statistik sind mehr als Dreiviertel der Opfer weiblich, die meisten Tatverdächtigen männlich. Ein besonders starker Anstieg wurde im Bereich Kinderpornografie festgestellt. Hier waren die meisten Tatverdächtigen zwischen 14 und 17 Jahre alt. Das BKA erklärte den Anstieg der Fallzahlen zum einen mit verstärkten Ermittlungen in dem Bereich, zum anderen damit, dass moderne Technik solche Straftaten erleichtert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.07.2024 09:45 Uhr