BKA geht gegen Cybermobbing vor

Wiesbaden: Mit einer Razzia ist die Polizei heute in mehreren Bundesländern gegen Internetnutzer vorgegangen, die andere Personen im Netz verfolgt und bedroht haben sollen. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, gab es Durchsuchungen in zehn Wohnungen, darunter auch in Bayern. Die Verdächtigen haben den Angaben zufolge im Rahmen von Online-Spielen agiert und ihre Opfer dort verhöhnt. Ziel sei gewesen, die Teilnehmer zur Aufgabe ihrer Internet-Aktivitäten zu bringen. Bei den Razzien wurden Geräte und elektronische Speichermedien beschlagnahmt. Diese werden nun ausgewertet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 13:00 Uhr