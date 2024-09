BKA-Chef Münch beklagt immer mehr Angriffe auf Politiker

Wiesbaden: Der Chef des Bundeskriminalamts, Münch, warnt vor zunehmender Gewalt gegen Politiker. 2024 sei die Zahl der Attacken gegen Amts- und Mandatsträger im Vergleich zum Vorjahr deutlich nach oben geschnellt. Die Grünen würden zwar nach wie vor am häufigsten körperlich angegangen. Aus dem linken Spektrum gebe es aber auch verstärkt Übergriffe auf die AfD. Zwischen Mai und Ende Juli seien 18 mal AfD-Vertreter Opfer von Tätlichkeiten oder Brandstiftung geworden. Münch forderte dazu auf, Angriffe konsequent bei der Polizei anzuzeigen. Das tut unter anderem die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. In rund 250 Fällen pro Monat habe sie vor allem Beleidigungen angezeigt, sagte die Europaabgeordnete der "Welt am Sonntag". Sicherheitsbehörden bestätigten, dass in anderthalb Jahren fast 1900 Anzeigen von Strack-Zimmermann eingegangen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 07:00 Uhr