Bitcoin-Rekord liegt jetzt bei mehr als 106.000 Dollar

Frankfurt am Main: Der Bitcoin hat in der Nacht ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung ist auf über 106.000 US-Dollar gestiegen, hat zuletzt aber wieder etwas nachgegeben. Stärkster Treiber in jüngster Zeit war die Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten. Seitdem hat der Kurs um rund die Hälfte zugelegt. Trump gilt als Befürworter von Kryptowährungen. Außerdem stützt die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen durch große Notenbanken Mitte der Woche den Bitcoin. Auch andere Digitalwährungen legten zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 10:00 Uhr