Bisher in Bayern 540 Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags

München: Seit Anfang November haben in Bayern nach Angaben des Innenministeriums 540 Menschen eine Änderung ihres Geschlechtseintrags oder Vornamens beantragt. Das erfuhr der BR vom Innenministerium. Die Antragsteller nutzten dabei das von den Ampel-Parteien angestoßene neue Selbstbestimmungsgesetz. Dieses ermöglicht Trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen, ihren Geschlechtseintrag mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt ändern zu lassen. Es war am 1. November in Kraft getreten und ersetzte das Transsexuellengesetz von 1981, das für die Änderungen von Einträgen noch zwei psychologische Gutachten und die Zustimmung eines Gerichts vorsah.

