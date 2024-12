Bischof Bätzing rät zum Fokus auf gute Nachrichten

Frankfurt am Main: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat die Menschen dazu aufgerufen, anderen Menschen in schweren Zeiten Hoffnung zu schenken. Dies könne durch kleine Zeichen geschehen, durch tröstende Worte oder einfach dadurch, dass man da sei, sagte Bätzing in seiner Silvesterpredigt im Frankfurter Dom. Der Limburger Bischof empfahl außerdem, bewusst nach guten Nachrichten zu suchen und sie in sich aufzunehmen. Das könne den Blick verändern. Der Münchner Erzbischof, Kardinal Marx, hat zum Jahreswechsel davor gewarnt, die globale Gemeinschaft aus den Augen zu verlieren. Wörtlich sagte Marx: "Wenn wir nicht wirklich denken, dass wir als Menschen zusammengehören, dass wir Brüder und Schwestern sind, werden wir die großen Herausforderungen nie lösen."

