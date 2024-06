Bischof Bätzing nennt Zahl der Kirchenaustritte alarmierend

Limburg: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat die neue Kirchenstatistik als alarmierend bezeichnet. Die Zahlen zeigten, dass die Kirche in einer umfassenden Krise stecke, sagte der Limburger Bischof. Laut Statistik traten im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus, ein Viertel davon in Bayern. Bätzing sprach von einem Indikator der Wirklichkeit. Eindringlich warb der er für kirchliche Reformen, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Veränderungsfähigkeit von Kirche gewönnen. Veränderungen allein würden die Kirchenkrise zwar nicht beheben. Aber ohne Reformen werde sich die Krise verschärfen, so der katholische Bischof.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 16:00 Uhr