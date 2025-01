"Biodeutsch" ist Unwort des Jahres 2024

Marburg: "Biodeutsch" ist das Unwort des Jahres 2024. Die Jury will mit dieser Wahl jedes Jahr auf diskriminierende Begriffe aufmerksam machen. Fast 3000 Vorschläge waren eingereicht worden. Zur Begründung hat die Jury erklärt, mit dem Wort werde eine rassistische, biologistische Form von Nationalität konstruiert. "Biodeutsch" werde vor allem in den Sozialen Medien in rassistischer und nationalistischer Weise gebraucht. Auf Platz zwei landete der Begriff "Heizungsverbot". Der im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz verwendete Ausdruck sei irreführend verwendet worden, um klimaschützende Maßnahmen zu diskreditieren. 2023 war das Unwort des Jahres "Remigration".

