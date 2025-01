"Biodeutsch" ist Unwort des Jahres 2024

Marburg: "Biodeutsch" ist das Unwort des Jahres 2024. Von der Jury in Marburg hieß es, das Wort werde vor allem in den sozialen Medien in rassistischer und nationalistischer Weise gebraucht. Wörtlich heißt es: "Die mit dem Gebrauch von 'biodeutsch' einhergehende Unterteilung in angeblich echte Deutsche und in Deutsche zweiter Klasse ist eine Form von Alltagsrassismus". Auf Platz Zwei wählten die Sprachexperten das Wort "Heizungsverbot", weil es irreführend und sachlich falsch in der Debatte um Klimaschutz benutzt werde. Laut Jury gingen rund 3.200 Einsendungen für die Unwort-Wahl ein. Die Jury der Aktion "Unwort des Jahres" besteht aus Sprachwissenschaftlern und Autoren. Im vergangenen Jahr kürten sie den Begriff "Remigration" zum Unwort. Die Aktion will seit 1991 auf Begriffe aufmerksam machen, die mit der Menschenwürde oder der Demokratie unvereinbar sind.

