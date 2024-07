Biden zieht Präsidentschaftskandidatur zurück

Washington: US-Präsident Biden steht für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Er erklärte gestern Abend seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. In einem offenen Brief schrieb der 81-Jährige, er glaube, seine Entscheidung sei im besten Interesse der Partei und des Landes. Biden war auch in der eigenen Partei wegen der Zweifel an seinem Gesundheitszustand unter Druck geraten. Aus Regierungskreisen heißt es, der Präsident habe sich aufgrund seiner schlechten Umfragewerte zum Rückzug entschlossen. Biden empfahl noch am Abend Vizepräsidentin Harris als neue Kandidatin. Diese erklärte ihre Bereitschaft, gegen den Republikaner Trump anzutreten. Aus den Bundesstaaten erfährt Harris bereits breite Unterstützung aus der Demokratischen Partei. Zudem gingen bis zum Abend fast 50 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden für sie ein. - Der Parteitag der Demokraten kommt am 19. August zusammen, um den Präsidentschaftskandidaten oder die -kandidatin formell zu nominieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 07:00 Uhr