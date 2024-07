Biden will weiter um US-Präsidentschaft kämpfen

Washington: US-Präsident Biden will auch nach der Kritik der vergangenen Tage an seiner Kandidatur für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im November festhalten. In einem Fernsehinterview wies er Zweifel an seiner Eignung zurück. Er glaube nicht, dass irgendjemand qualifizierter sei, Präsident zu sein oder das Rennen um das Weiße Haus zu gewinnen, als er selbst. Biden lehnte darüber hinaus auch eine unabhängige Untersuchung seiner kognitiven Fähigkeiten ab. Er habe jeden Tag solche Tests, sagte er mit Blick auf seine Aufgaben als Präsident. Er sei nicht gebrechlicher geworden, sondern immer noch in guter Verfassung, so der 81-Jährige.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 07:00 Uhr