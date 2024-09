Biden will weiter an der Seite der Ukraine stehen

US-Präsident Joe Biden will laut seinem Berater die verbleibende Amtszeit dafür nutzen, der Ukraine eine möglichst gute Position im Konflikt mit Russland zu verschaffen. Der Krieg müsse durch Verhandlungen beendet werden, dabei müsse aber die Ukraine so stark sein wie möglich, hieß es aus dem Weißen Haus. Der ukrainische Präsident Selenskyj drängt weiter darauf, westliche Waffen gegen Ziele in Russland einsetzen zu dürfen. Während sich die USA und Großbritannien zu dem Thema bedeckt halten, hat Bundeskanzler Scholz seine ablehnende Haltung noch einmal bekräftigt und angekündigt, sich in diesem Punkt notfalls auch gegen die Partnerländer zu stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2024 03:00 Uhr