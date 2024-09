Biden will mit Netanjahu über Lage in Nahen Osten sprechen

Washington: US-Präsident Biden will angesichts der Eskalation im Nahen Osten mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sprechen. Das kündigte Biden auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Delaware an. Die USA unterstützen zwar weiterhin - wie es heißt - Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hisbollah und andere vom Iran unterstützte Terrorgruppen. Ziel aber bleibe die Deeskalation der Konflikte auf diplomatischem Wege, sagte Biden. Israel hat seine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen und im Libanon derweil fortgesetzt. Wie die Armee mitteilte, wurde in Gaza erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Außerdem gab es mindestens einen Angriff in der Beiruter Innenstadt - laut israelischem Militär auf die Wohnung einer militanten Gruppierung. Nach Angaben aus libanesischen Sicherheitskreisen wurden dabei vier Menschen getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2024 09:15 Uhr