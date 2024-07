Biden will für Harris Wahlkampf machen

Wilmington: US-Präsident Biden will für seine Stellvertreterin Kamala Harris Wahlkampf machen. Das hat er angekündigt, als er sich telefonisch bei einem Besuch von Harris in der Wahlkampfzentrale der US-Demokraten in Delaware zuschaltete - es waren Bidens erste öffentliche Äußerungen seit seinem Rückzug aus dem Rennen um eine erneute Amtszeit. Letzteren bezeichnete Biden in dem Telefonat als richtige Entscheidung. Harris nannte in ihrer Rede das Ziel, die Nominierung der Demokraten und die Wahl im November zu gewinnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2024 02:00 Uhr