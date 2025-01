Biden warnt in Abschiedsrede vor seinem Nachfolger Trump

Washington: Der scheidende US-Präsident Biden hat in einer Abschiedsrede vor seinem Nachfolger Trump gewarnt. Unter diesem, so sagte Biden, werde sich eine Oligarchie ausprägen - also eine Herrschaft von wenigen. Der 82-Jährige warnte vor einem - Zitat - "ultrareichen tech-industriellen Komplex", der unkontrollierte Macht über die Bevölkerung erlangen könnte. Für sich selbst nahm Biden in Anspruch, wirtschaftliches Wachstum bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt erreicht zu haben. Mächtige Kräfte wollten nun die Schritte zurücknehmen, die die Demokraten zur Bewältigung des Klimawandels unternommen hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 06:00 Uhr