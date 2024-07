Biden verurteilt nach Attentatsversuch Gewalt in der Politik - Trump in Milwaukee

Washington: Präsident Biden hat an die US-Bürger appelliert, zusammenzustehen und Gewalt aus der Politik herauszuhalten. Biden verurteilte den Anschlagsversuch auf seinen Widersacher Donald Trump erneut, verwies aber auch auf die Hammerattacke gegen den Ehemann der Demokratin Pelosi und auf den gewaltsamen Sturm auf das US-Parlament am 6. Januar 2021. Biden sagte, es sei Zeit die Temperatur herunterzuregeln. Es gehe in der Politik immer um inhaltlichen Streit, aber am Ende würden Konflikte in den USA an der Wahlurne ausgetragen. Donald Trump ist einen Tag nach dem Attentatsversuch gegen ihn zum Nominierungsparteitag der Republikaner nach Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin gereist. Trump schrieb auf seinem Social-Kanal, er wolle einen Schützen nicht über seinen Zeitplan bestimmen lassen. Laut FBI soll der 20-jährige Täter allein gehandelt haben. Er hatte bei einem Wahlkampfauftritt in Butler, Pennsylvania, mit einem Sturmgewehr Trump am Ohr verletzt und einen Feuerwehrmann getötet. Der Schütze wurde von der Polizei erschossen, die Suche nach einem Motiv dauert an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2024 03:00 Uhr