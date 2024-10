Biden verschiebt wegen heraufziehendem Hurrikan seinen Deutschland-Besuch

Washington: US-Präsident Biden verschiebt wegen des Hurrikans "Milton" seine für übermorgen geplante Reise nach Deutschland. Wie das Weiße Haus am frühen Abend mitteilte, will sich Biden stattdessen darum kümmern, die Vorbereitungen auf den Sturm zu überwachen. "Milton" steuert aktuell auf die Westküste Floridas zu und könnte nach Einschätzung des Nationalen Hurrikanzentrums extreme Verwüstungen anrichten. Erwartet werden Windgeschwindigkeiten bis zu 230 Kilometer pro Stunde. Die Rede ist vom schlimmsten Sturm an Floridas Westküste seit mehr als 100 Jahren. Morgen wird "Milton" voraussichtlich auf Land treffen. - Für seinen Deutschland-Besuch hatte Biden ein umfangreiches Programm vorgesehen. Unter anderem wollte er sich mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 17:00 Uhr