Biden verschiebt Deutschlandreise wegen Hurrikan Milton

Washington: US-Präsident Biden hat seine geplante Reise nach Deutschland verschoben. Das Weiße Haus teilte mit, Biden werde sich stattdessen um die Maßnahmen zur Bewältigung des Wirbelsturms Milton kümmern. Die Bundesregierung erklärte, sie sei vorab informiert worden. Man bedauere die Absage sehr, habe natürlich aber Verständnis, sagte ein Regierungssprecher. Biden hatte ursprünglich am Donnerstagabend in Berlin eintreffen wollen, zum ersten Staatsbesuch eines US-Präsidenten seit Jahrzehnten. Im Mittelpunkt seines mehrtägigen Aufenthalts in Deutschland sollten der Ukraine-Krieg und die Nahost-Krise stehen. Biden wollte auch mit dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier zusammentreffen. Der Wirbelsturm Milton wird morgen die Westküste Floridas erreichen. Zeitweise war er ein Hurrikan der höchsten Kategorie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 18:00 Uhr