Biden und Trump liefern sich TV-Duell

Atlanta: In den USA läuft gerade die Fernsehdebatte zwischen Präsident Biden und seinem republikanischen Herausforderer Trump. Das TV-Duell findet in einem Fernsehstudio in Atlanta statt. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Bewerber seit dem letzten Duell im Herbst 2020. Im Saal wird es diesmal kein Publikum geben, darauf hatte das demokratische Wahlkampfteam bestanden. Für beide Politiker bietet sich damit die Chance, noch unentschlossene Wähler von sich zu überzeugen. In Umfragen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Kandidaten an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2024 03:00 Uhr