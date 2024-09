Biden und Starmer beraten über Waffenfreigabe für Ukraine

Washington: US-Präsident Biden trifft heute in der amerikanischen Hauptstadt mit dem britischen Premierminister Starmer zusammen, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu beraten. Zentrales Thema dürfte die Frage sein, ob der Ukraine erlaubt werden soll, Ziele in Russland mit Langstreckenwaffen anzugreifen. Die Regierung in Kiew fordert dies seit Monaten. Russlands Präsident Putin betonte, eine solche Erlaubnis würde bedeuten, dass sich die Nato im Krieg mit Russland befinde. Er kündigte entsprechende Konsequenzen an. Verteidigungsminister Pistorius sagte, völkerrechtlich wäre die Erlaubnis durch die USA und Großbritannien möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 12:00 Uhr