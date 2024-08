Biden und Scholz nehmen ausgetauschte Gefangene in Empfang

Washington: US-Präsident Biden hat drei Amerikaner in Empfang genommen, die aus russischer Gefangenschaft freigekommen sind. Es fühle sich wundervoll an, sie wieder auf amerikanischem Boden willkommen zu heißen, sagte er. Der "Wall-Street-Journal"-Reporter Gershkovich, die Journalistin Kurmasheva und ein ehemaliger US-Soldat waren gestern freigekommen. Präsidentschaftskandidatin Harris sagte, die Vereinbarung mit Russland sei ein außergewöhnlicher Beweis dafür, wie wichtig es sei, einen Präsidenten zu haben, der die Macht der Diplomatie verstehe. In Köln hat Bundeskanzler Scholz 13 Freigelassene empfangen. Unter den Häftlingen waren neben russischen Oppositionellen auch deutsche Bürger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 08:00 Uhr