Biden und Scholz begrüßen Sturz des Assad-Regimes

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat das Ende des Assad-Regimes als gute Nachricht bezeichnet. Assad habe sein Volk auf brutale Weise unterdrückt und unzählige Menschen auf dem Gewissen, sagte Scholz. Jetzt komme es darauf an, dass in Syrien schnell Recht und Ordnung hergestellt werden. Deutschland werde Syrien gemeinsam mit internationalen Partnern dabei unterstützen, so der Kanzler. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, man sei bereit, beim Wiederaufbau zu helfen, sofern alle Minderheiten geschützt werden. US-Präsident Biden begrüßte Sturz Assads ebenfalls. Biden sprach von einer "historischen Gelegenheit" für die Menschen in Syrien: Das leidgeprüfte Volk habe nun die Chance auf eine bessere Zukunft. Zugleich forderte er, dass Assad für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. US-Soldaten sollen laut Biden bis auf Weiteres im Land bleiben: Die USA ließen nicht zu, dass die Terrormiliz IS das Machtvakuum nutze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 21:00 Uhr