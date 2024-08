Biden und Netanjahu sprechen über Gaza-Verhandlungen

Washington: Im Ringen um eine Feuerpause im Gazastreifen haben US-Präsident Biden und Israels Regierungschef Netanjahu erneut miteinander telefoniert. Das Weiße Haus erklärte anschließend, Biden habe die Dringlichkeit eines Abkommens betont, das die Befreiung der Geiseln in den Händen der islamistischen Hamas beinhalte. An dem Telefonat nahm auch Vizepräsidentin Harris teil. Die USA hatten beiden Seiten vor wenigen Tagen einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt. Anschließend war Außenminister Blinken in der Region unterwegs, um dafür zu werben. Einen Durchbruch gab es aber nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 02:00 Uhr