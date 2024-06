Biden und Macron treffen zu Gesprächen in Paris zusammen

Paris: In der französischen Hauptstadt treffen am Nachmittag Präsident Macron und US-Präsident Biden zusammen. Zentrales Thema des Gesprächs ist voraussichtlich die militärische Unterstützung der Ukraine. Frankreich spricht sich dafür aus, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken, die US-Regierung will dagegen keine Soldaten ins Kriegsgebiet entsenden. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte in Paris, Präsident Biden respektiere Macrons Haltung. Der US-Präsident bleibe aber bei seinem Standpunkt, der sich seit Beginn des Krieges nicht verändert habe. Für USA stehe trotzdem fest, dass man die Ukraine als Bollwerk gegen die russische Aggression unterstützen müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 12:00 Uhr