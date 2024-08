Biden und Harris nehmen nach Gefangenenaustausch US-Bürger in Empfang

Washington: In den USA sind drei Amerikaner gelandet, die beim gestrigen Gefangenenaustausch mit Russland freigekommen sind. Präsident Biden und Präsidentschaftskandidatin Harris nahmen den Journalisten Evan Gershkovich, seine Kollegin Alsu Kurmasheva und einen ehemaligen US-Soldaten auf einem Luftwaffenstützpunkt in Empfang. Sie hatten teils mehrere Jahre in russischer Gefangenschaft verbracht. Am Kölner Flughafen war Bundeskanzler Scholz am späten Abend mit 13 Freigelassenen zusammengetroffen. Der Kanzler hatte für das Treffen seinen Urlaub unterbrochen. Das Gespräch mit den Heimkehrern sei sehr bewegend gewesen, sagte Scholz. Viele der Freigelassenen hätten nicht mit dem Austausch gerechnet und seien deshalb voller Gefühle. Unter ihnen sind russische Oppositionelle, aber auch mehrere Deutsche, unter anderem der in Belarus zwischenzeitlich zum Tode verurteilte Rico K.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 07:00 Uhr