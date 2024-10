Biden und Harris besuchen Flutgebiete in den USA

Columbia: Nach dem Sturm "Helene" mit mehr als 160 Toten haben US-Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris das Katastrophengebiet besucht. Biden beriet sich in North und South Carolina mit Vertretern der örtlichen Notfallbehörden und versprach erneut umfassende Hilfe. Was er gesehen habe, sei herzzerreißend gewesen, schrieb Biden im Onlinedienst X. Seine Stellvertreterin Harris war in Georgia unterwegs, wo sie den Rettungskräften dankte. Beide planen für heute noch weitere Besuche in den betroffenen Regionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 13:45 Uhr