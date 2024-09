Biden und Guterres warnen vor weiterer Eskalation im Libanon

New York: Der sich weiter zuspitzende Konflikt zwischen Israel und dem Libanon sowie der Ukraine-Krieg sind die beherrschenden Themen der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. US-Präsident Biden warnte davor, dass sich der militärische Konflikt im Libanon ausweitet und appellierte an beide Seiten, an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten. Zuvor hatte sich auch UN-Generalsekretär Guterres geäußert. In seiner Rede mahnte er die Staats-und Regierungschefs, über die Eskalation alarmiert zu sein. Es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass der Libanon zu einem weiteren Gaza wird. Gestern waren bei israelischen Angriffen auf den Libanon mehr als 550 Menschen getötet worden. Auch heute flog das israelische Militär Luftangriffe auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut sowie den Osten und Süden des Landes. Die Armee kündigte eine weitere Angriffswelle auf Hisbollah-Ziele im Libanon an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 18:15 Uhr