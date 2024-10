Biden trifft zu Kurzbesuch in Berlin ein

Berlin: US-Präsident Biden ist zu seinem Kurz-Besuch in Deutschland eingetroffen. Seine Maschine landete am Abend auf dem Berliner Flughafen. Biden wird an diesem Freitag zunächst von Bundespräsident Steinmeier empfangen und dabei mit dem höchsten deutschen Verdienstorden gewürdigt. Anschließend sind politische Gespräche mit Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer geplant. Zentrale Themen dürften der Krieg in der Ukraine und der Nahost-Konflikt sein.

