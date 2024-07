Biden sichert sich Unterstützung demokratischer Gouverneure

Washington: Gouverneure der US-Demokraten haben Präsident Biden ihre Unterstützung versichert. "Wir stehen an seiner Seite", sagte der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Moore. Man sei aber besorgt über den Stand des Wahlkampfes. Biden steht nach einem verpatzten Auftritt im TV-Duell mit Herausforderer Trump in der Kritik. In seiner Partei wird darüber diskutiert, ob der 81-Jährige auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur verzichten sollte. Minnesotas Gouverneur Walz sagte, Biden sei "fit" für das Amt. Einen Bericht, wonach Biden über einen Rückzug nachdenkt, hat das Weiße Haus dementiert. Die Präsidentschaftswahlen finden im November statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 04:00 Uhr