Biden sagt Ukraine weiteres Milliardenpaket zu

Washington: US-Präsident Biden hat der Ukraine bei einem Besuch von Präsident Selenskyj ein weiteres Hilfspaket zugesagt. Gut sieben Milliarden US-Dollar sollen demnach bis zum Ende von Bidens Amtszeit fließen. Die USA stünden jetzt und in Zukunft an der Seite der Ukraine, versprach der US-Präsident. Russland werde nicht siegen. Wie Biden außerdem mitteilte, soll es im Oktober in Deutschland ein internationales Ukraine-Treffen geben. Dabei sollen mehr als 50 Unterstützer-Länder über weitere Ukraine-Hilfen beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2024 00:00 Uhr