Biden sagt Ukraine beim Nato-Gipfel weitere Militärhilfe zu

Washington: US-Präsident Biden hat der Ukraine zum Auftakt des Nato-Gipfels weitere Militärhilfe zugesagt. Er kündigte beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Verteidigungsbündnisses an, die USA würden ein zusätzliches Patriot-Luftabwehrsystem liefern. Zusammen kämen so fünf weitere Luftverteidigungssysteme zusammen - nämlich auch aus Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Italien. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der als Gast an dem Nato-Jubiläumsgipfel teilnimmt, bedankte sich für die Hilfe. Auf der Plattform X schrieb er, die Luftverteidigungssysteme würden dazu beitragen, die Ukrainer besser vor russischem Luftterror zu schützen. Zuvor hatte Nato-Generalsekretär Stoltenberg für weitere Unterstützung geworben: Die größten Kosten und das größte Risiko entstünden, wenn Russland in der Ukraine gewinne. Das dürfe man nicht zulassen, so Stoltenberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 06:00 Uhr