Biden sagt Israel Unterstützung "gegen alle Bedrohungen aus dem Iran" zu

Washington: Angesichts der zugespitzen Lage in Nahost hat US-Präsident Biden Israel die Unterstützung der USA gegen - so wörtlich - "alle Bedrohungen aus dem Iran" zugesichert. Dazu gehörten auch die vom Iran unterstützten Terrorgruppen Hamas, Hisbollah und Huthis, erklärte das Weiße Haus am Abend nach einem Telefonat zwischen Biden und dem israelischen Regierungschef Netanjahu. Biden habe zudem die laufenden Bemühungen um eine Deeskalation der Spannungen in der Region betont, hieß es weiter. - Der getötete Hamas-Anführer Hanija soll heute in Katar beigesetzt werden. Für die gezielte Tötung in der iranischen Hauptstadt Teheran machen die Hamas, der Iran und die mit beiden verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon Israel verantwortlich und haben mit Vergeltung gedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 03:00 Uhr