Biden: Russland wird sich nicht durchsetzen

Washington: Die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Staaten haben der Ukraine zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Washington Unterstützung bis zum Sieg gegen Russland zugesagt. Man sei entschlossen, die Ukraine beim Aufbau einer Streitmacht zu unterstützen, die in der Lage sei, die russische Aggression zu beenden, heißt es in einer nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj veröffentlichten Erklärung. US-Präsident Biden sagte, Russland werde sich nicht durchsetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2024 01:00 Uhr