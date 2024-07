Biden ruft Nation nach Trump-Attentat zum Zusammenhalt auf

Washington: US-Präsident Biden hat die Amerikaner nach den Schüssen auf seinen Konkurrenten Trump ein weiteres Mal aufgerufen, als Nation zusammenzustehen. Der Mordanschlag verstoße gegen die Ideale der USA, sagte Biden in Washington. Trump war gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania von einem Schuss am Ohr gestreift worden. Ein Zuschauer starb. Der mutmaßliche Attentäter wurde von Sicherheitskräften getötet. Das Motiv des 20-Jährigen ist unklar. Er war eingetragener Republikaner. In seinem Auto und seinem Haus wurde Bombenmaterial gefunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 21:00 Uhr