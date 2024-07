Biden ruft nach Attentat gegen Trump zu Einheit auf

Washington: US-Präsident Biden hat sich nach dem Attentat auf Donald Trump direkt aus dem Oval Office mit einem Appell an das amerikanische Volk gewandt. In der TV-Ansprache rief er dazu auf, die aufgeheizte Stimmung in der Politik zu beruhigen. Es gebe im Land keinen Platz für diese Art von Gewalt, das gelte ohne Ausnahme, so Biden mit Blick auf seinen designierten republikanischen Herausforderer bei der kommenden Präsidentenwahl. Derweil hat der Secret Service noch einmal betont, es gebe keine Hinweise auf Hintermänner des Attentäters. Auch könne man bisher keine - so wörtlich - Ideologie hinter der Tat erkennen. Der 20 Jahre alte Schütze hatte am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung Trump am Ohr getroffen, einen hinter Trump sitzenden Familienvater getötet und zwei weitere Menschen verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 06:00 Uhr