Biden räumt schwachen Auftritt beim Fernsehduell ein

Washington: US-Präsident Biden macht auch nach seinem schwachen Auftritt beim TV-Duell weiter Wahlkampf und wirbt um Spenden. Im Bundesstaat New Jersey sowie in den Hamptons nahe New York erklärte er, er verstehe die Bedenken nach der Fernsehdebatte. Er habe keinen großartigen Abend gehabt, so Biden. Wörtlich sagte er: "ich werde noch härter kämpfen." Beim Fernsehduell mit seinem Herausforderer Trump hatte Biden am Donnerstag genuschelt, den Faden verloren, ins Leere gestarrt und konnte häufig Sätze nicht richtig vollenden. Hinterher war die Rede von einem "Debakel". Auch in Bidens Demokratischen Partei wurden einzelne Stimmen laut, den 81-Jährigen besser nicht wieder als Kandidat aufzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 08:00 Uhr