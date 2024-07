Biden lehnt Rücktrittsforderungen ab

Washington: Die Demokraten wollen US-Vizepräsidentin Harris noch vor dem Parteitag Ende August offiziell als Kandidatin für das Weiße Haus nominieren. Eine Online-Abstimmung könnte schon am 1. August beginnen. Unterdessen hat Präsident Biden Forderungen nach einem Rücktritt von seinem Amt zurückgewiesen. Seine Sprecherin nannte entsprechende Forderungen der Republikaner "lächerlich". In einer Stunde will Biden in einer Rede an die Nation darlegen, warum er seine Kandidatur um die Wiederwahl zurückgezogen hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 01:00 Uhr