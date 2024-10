Biden hat höchste Auszeichnung der Bundesrepublik erhalten

Berlin: US-Präsident Biden hat von Bundespräsident Steinmeier die höchste Auszeichnung verliehen bekommen, die Deutschland zu vergeben hat. Die Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik erhielt der 81-Jährige für dessen jahrzehntelangen Kampf für die transatlantische und deutsch-amerikanische Freundschaft. Steinmeier nannte Biden in seiner Laudatio einen "zutiefst anständigen Menschen". Der US-Präsident erklärte, Deutschland habe allen gelehrt, dass Länder ihr Schicksal selbst bestimmen können. Man könne alles erreichen, wenn man gemeinsam handele. Zuvor war Biden mit militärischen Ehren am Berliner Schloss Bellevue empfangen worden. Beim anschließenden Gespräch von Bundeskanzler Scholz mit Biden dürften die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland sowie die Lage in Nahost im Mittelpunkt stehen.

