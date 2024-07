Biden gibt Kandidatur für zweite Präsidentschaft auf

Washington: US-Präsident Biden will nicht länger für eine erneute Amtszeit kandidieren. Das teilte er vor wenigen Stunden in den sozialen Medien mit. Er schrieb, es sei die größte Ehre seines Lebens gewesen, Amerika als Präsident zu dienen. Er glaube aber, dass es im besten Interesse seiner Partei und des Landes sei, jetzt beiseite zu treten. In einem späteren Post sprach er sich für Vizepräsidentin Harris als neue Kandidatin der Demokraten aus. Harris erklärte mittlerweile, sie fühle sich geehrt und wolle sich die Nominierung verdienen. Sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei und die Nation zu vereinen und den republikanischen Bewerber Trump zu schlagen. Über die Nominierung entscheiden letztlich die Demokraten auf einem Parteitag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 23:00 Uhr